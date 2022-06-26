شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. مخلص العبد حكم الملاكمة: هوايتى القراءة وبحب وائل جسار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب مخلص العبد حكم الملاكمة .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

القراءة.

بتدخل المطبخ؟

طبعا بحب أدخل المطبخ.

إيه الأكلة التى تتميز فيها؟

المكرونة بالبشاميل.

من نجمك المفضل؟

أحمد عز.

من مطربك المفضل؟

وائل جسار.

لو لم تكون لاعبا أو حكما كنت تتمنى تكون أيه؟

إدارى.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

أحمد زكى.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الفورمال.