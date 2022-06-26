شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تضمن الميدالية الثانية فى البحر المتوسط عن طريق الكاراتيه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت أحلام يوسف لاعبة منتخب الكاراتيه إلى نهائي منافسات وزن 55 ك ، بنتيجة 8/0 ، ومن قبلها الفوز في الدور قبل النهائي على لاعبة تركيا بعد الفوز في دور الثمانية على بطله قبرص في دورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022 .

وبذلك ضمنت أحلام يوسف ميدالية جديدة لمصر، بعد أن تأهلت ريم أحمد لاعبة المنتخب إلى منافسات النهائى أيضا فى وزن 50 ك .

فاز منتخب مصر لتنس الطاولة "سيدات" على الجزائر بنتيجة 3/0 فى أولى مباريات الفرق لتنس الطاولة سيدات لتتصدر مجموعتها وتواجه منتخب تونس فى الرابعة عصر اليوم.

كما فاز منتخب الرجال على ليبيا بنتيجة 3/0 فى دور المجموعات، ويمثل المنتخب أحمد صالح وعمر عصر وأحمد البيلى.