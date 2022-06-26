الارشيف / اخبار الرياضه

مصر تضمن الميدالية الثانية فى البحر المتوسط عن طريق الكاراتيه.. اعرف التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تضمن الميدالية الثانية فى البحر المتوسط عن طريق الكاراتيه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت أحلام يوسف لاعبة منتخب الكاراتيه إلى نهائي منافسات وزن 55 ك ، بنتيجة 8/0  ، ومن قبلها  الفوز في  الدور قبل النهائي على لاعبة تركيا بعد الفوز في دور الثمانية على بطله قبرص في دورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022 .

وبذلك ضمنت أحلام يوسف ميدالية جديدة لمصر، بعد أن تأهلت ريم أحمد لاعبة المنتخب إلى منافسات النهائى أيضا فى وزن 50 ك .

فاز منتخب مصر لتنس الطاولة "سيدات" على الجزائر بنتيجة 3/0 فى أولى مباريات الفرق لتنس الطاولة سيدات لتتصدر مجموعتها وتواجه منتخب تونس فى الرابعة عصر اليوم.

كما فاز منتخب الرجال على ليبيا بنتيجة 3/0  فى دور المجموعات، ويمثل المنتخب أحمد صالح وعمر عصر وأحمد البيلى.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا