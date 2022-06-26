شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن زيارة النني: لاعب أصيل ورحلة كفاحه مُلهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن زيارة محمد النني لاعب المقاولون السابق ونجم أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر حالياً، لمقر قلعة ذئاب الجبل، حيث استعاد النني ذكرياته قبل الاحتراف.

وقال عضو المقاولون فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، محمد النني لاعب أصيل ومرحب به فى النادى في أى وقت، وزيارته تؤكد مدى ارتباطه بالنادي وذكرياته مع زملائه قبل الاحتراف.

وأضاف فتحى، "النني نموذج مثالى للاعب المحترف ومسيرته مُلهمة لكل اللاعبين، خاصة أنه واجه العديد من الأزمات التى كانت من الممكن أن تؤثر على مسيرته الاحترافية لكنه اجتازها بنجاح، وتخطى كل الانتقادات التي وجهت إليه وأثبت أنه لاعب كبير على المستطيل الأخضر".

وأعرب محمد النني، نجم منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي، عن سعادته بالاستقبال الحافل من نادي المقاولون العرب، لنجم قلعة الذئاب السابق، فى زيارته الصباحية للنادي، وكتب النني عبر حسابه على إنستجرام، "المكان ده هيفضل طول العمر له الفضل عليا بعد ربنا في اللي وصلت ليه، وفرحتى باستقبالكم ليا وحبكم اللي شوفته النهاردة متتوصفش، شكرا على كل حاجة".

وتواجد محمد النني، نجم منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي، في زيارة مطولة لنادي المقاولون العرب الذي شهد بداية انطلاقة اللاعب، وحضر النني لنادي المقاولون العرب مستعيدا ذكرياته مع بعض زملائه والعاملين في النادي.

واستقبل كل من تواجد في النادي اللاعب استقبالا رائعا وتوجه اللاعب إلى فندق اللاعبين، وشاهد صورته المعلقة على واجهة الفندق بجوار زميله محمد صلاح، وأبدى النني سعادته بوجود الصورة على واجهة الفندق.