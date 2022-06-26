شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى لا يعرف الخسارة مع سامى قمصان قبل مواجهة بيراميدز بالكأس الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره بيراميدز فى كأس مصر، فى مباراة تحظى بأهمية كُبرى فى الشارع الكروي المصري لعدة اعتبارات، فى مقدمتها قوة وحساسية مواجهات الفريقين، فالأهلي هو البطل الأكثر تتويجاً بالدورى وكأس مصر، أما بيراميدز فأصبح بمثابة قوة كبرى فى الكرة المصرية وتفوق على الأهلي أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، بعدما دعّم صفوفه بعدد كبير من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية العالية والمهارات الخاصة، ويضم الفريقان مجموعة من أفضل اللاعبين فى الكرة المصرية حالياً.

ولم يخسر سامي قمصان، حتى الآن، مع الأهلي أي مباراة خلال فترته المؤقتة كمدير فني للقلعة الحمراء بعد رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن تدريب الفريق، إذ نجح في الفوز على المصري بالسلوم 1-0 في كأس مصر للموسم الجاري، والفوز على إيسترن كومباني 4-1، والتعادل مع الزمالك 2-2، ثم الانتصار على غزل المحلة 2-1 في الدوري الممتاز.

الأهلي نجح فى الفوز على إنبي بدور الـ16 من نسخة العام الماضي بهدف وحيد، فيما تأهل بيراميدز لربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز لمواجهة بتروجيت في نصف النهائي من نسخة كأس مصر الماضية، التي لم تكتمل حتى الآن.