شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلى يفوز على بيراميدز بثلاثية فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى التاسعة والنصف مساء اليوم فريق الأهلى مع نظيره بيراميدز فى ربع نهائي بطولة كأس مصر والتى تقام باستاد القاهرة، وتٌعد مباراة اليوم هى الرابعة عشرة التى تجمع الفريقين بمختلف البطولات، حيث سبقو والتقيا فى 13 مباراة من قبل.

كانت آخر مباراة جمعت الأهلى وبيراميدز فى مارس الماضى فى بطولة الدورى الممتاز، والمؤجلة من الأسبوع الثامن من المسابقة المحلية باستاد الأهلى والسلام، وفاز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دن رد، أحرزها أفشة والسولية ومحمد شريف.