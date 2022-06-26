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مصر تفوز على الجزائر وليبيا فى منافسات الطاولة بدورة ألعاب البحر المتوسط

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القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لتنس الطاولة "سيدات" على الجزائر بنتيجة 3/0 فى أولى مباريات الفرق لتنس الطاولة سيدات لتتصدر مجموعتها وتواجه منتخب تونس فى الرابعة عصر اليوم.

كما فاز منتخب الرجال على ليبيا بنتيجة 3/0  فى دور المجموعات، ويمثل المنتخب أحمد صالح وعمر عصر وأحمد البيلى.

من ناحية أخرى، تأهلت أحلام يوسف لاعبة الكاراتيه إلى الدور نصف النهائي لمنافسات وزن 55 ك للكاراتيه بعد الفوز فى دور الثمانية على بطلة قبرص فا دورة ألعاب البحر المتوسط.

نجحت ريم أحمد، لاعبة منتخب الكاراتيه، فى الوصول إلى نهائى منافسات وزن 50 ك سيدات فى منافسات الدورة  ، لتضمن لمصر ميدالية ذهبية حال فوزها أو فضية الخسارة فى النهائى.

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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