شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على الجزائر وليبيا فى منافسات الطاولة بدورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لتنس الطاولة "سيدات" على الجزائر بنتيجة 3/0 فى أولى مباريات الفرق لتنس الطاولة سيدات لتتصدر مجموعتها وتواجه منتخب تونس فى الرابعة عصر اليوم.

كما فاز منتخب الرجال على ليبيا بنتيجة 3/0 فى دور المجموعات، ويمثل المنتخب أحمد صالح وعمر عصر وأحمد البيلى.

من ناحية أخرى، تأهلت أحلام يوسف لاعبة الكاراتيه إلى الدور نصف النهائي لمنافسات وزن 55 ك للكاراتيه بعد الفوز فى دور الثمانية على بطلة قبرص فا دورة ألعاب البحر المتوسط.

نجحت ريم أحمد، لاعبة منتخب الكاراتيه، فى الوصول إلى نهائى منافسات وزن 50 ك سيدات فى منافسات الدورة ، لتضمن لمصر ميدالية ذهبية حال فوزها أو فضية الخسارة فى النهائى.