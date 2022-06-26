شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو علاء يحقق أول ميدالية لمصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق عمرو علاء، لاعب منتخب مصر للكاراتيه، الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 60 ك بعد الفوز فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بدورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022.

فيما تأهلت أحلام يوسف لاعبة منتخب الكاراتيه إلى نهائي منافسات وزن 55 ك بنتيجة 8/0، ومن قبلها الفوز فى الدور قبل النهائي على لاعبة تركيا بعد الفوز فى دور الثمانية على بطلة قبرص فة دورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022 .

وبذلك ضمنت أحلام يوسف ميدالية جديدة لمصر، بعدما تأهلت ريم أحمد لاعبة المنتخب إلى منافسات النهائى أيضا فى وزن 50 ك .

وفاز منتخب مصر لتنس الطاولة "سيدات" على الجزائر بنتيجة 3/0 فى أولى مباريات الفرق لتنس الطاولة سيدات لتتصدر مجموعتها وتواجه منتخب تونس فى الرابعة عصر اليوم.

كما فاز منتخب الرجال على ليبيا بنتيجة 3/0 فى دور المجموعات، ويمثل المنتخب أحمد صالح وعمر عصر وأحمد البيلى.