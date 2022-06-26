شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يُرحب بالاعتزال فى المقاولون العرب بعد نهاية مسيرته الكروية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد النني، نجم منتخب مصر ونادى أرسنال الإنجليزي، رغبته فى إنهاء مسيرته الكروية فى نادي المقاولون العرب، وذلك على هامش زيارته للمقاولون العرب خلال وجوده فى مصر لقضاء إجازته، حيث خاض النني بعض التدريبات البدنية فى النادى للحفاظ على لياقته قبل العودة إلى فريقه.

وكشف مصدر بالمقاولون العرب لـ"الخليج 365"، أن محمد النني أبدى رغبته فى إنهاء مسيرته الكروية بالمقاولون، بعد انتهاء مسيرته الاحترافية، كنوع من رد الجميل للنادى الذى كان سبباً فى شهرته واحترافه بأكبر أندية العالم.

وتواجد محمد النني، نجم منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي، فى زيارة مطولة لنادي المقاولون العرب الذى شهد بداية انطلاقة اللاعب، وحضر النني لنادى المقاولون العرب مستعيداً ذكرياته مع بعض زملائه والعاملين في النادي.

واستقبل كل من تواجد فى النادي اللاعب استقبالا رائعا وتوجه اللاعب إلى فندق اللاعبين، وشاهد صورته المعلقة على واجهة الفندق بجوار زميله محمد صلاح، وأبدى النني سعادته بوجود الصورة على واجهة الفندق.

وحرص النني على استعادة ذكرياته في الملعب الفرعي لنادي المقاولون العرب والتقط عدد من الصور التذكارية مع العاملين بالنادي وأعضاء الجهاز الإداري للفريق الأول والذين تواجدوا مبكرا قبل موعد مران الفريق استعدادا لمباراة البنك الأهلي.

وأدى محمد النني بعض التدريبات المنفردة في الملعب، وبعد انتهاء التدريبات الخفيفة التي أداها اللاعب في ملعب المقاولون العرب حرص على عقد جلسة مع محمد عودة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ودار حديث ودي عن مسيرة اللاعب، كما تطرق الحديث لمسيرة نادي المقاولون العرب هذا الموسم.