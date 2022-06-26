شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف بصبغة أجنبية فى مواجهات الأهلى وبيراميدز.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره بيراميدز فى كأس مصر فى مباراة تحظى بأهمية كُبرى فى الشارع الكروي المصري لعدة اعتبارات، فى مقدمتها قوة وحساسية مواجهات الفريقين، فالأهلي هو البطل الأكثر تتويجاً بالدوري وكأس مصر أما بيراميدز فأصبح بمثابة قوة كبرى فى الكرة المصرية وتفوق على الأهلي أكثر من مرة خلال السنوات الماضية بعدما دعّم صفوفه بعدد كبير من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية العالية والمهارات الخاصة، ويضم الفريقان مجموعة من أفضل اللاعبين فى الكرة المصرية حالياً.

نجح الأجانب فى تسجيل 6 أهداف فى مواجهات الأهلى وبيراميدز، "كينو وتراوري" لبيراميدز، و"أزارو وبادي وديانج" للأهلي.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز لمواجهة بتروجت فى نصف النهائي من نسخة كأس مصر الماضية، التي لم تكتمل حتى الآن.