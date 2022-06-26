شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز محمود علاء لمواجهة الإسماعيلى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف الجهاز الطبى بنادى الزمالك جهوده لتجهيز محمود علاء، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، للحاق بمباراة الإسماعيلى فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والتى ستقام فى الفترة من الثالث من شهر يوليو المقبل، وتستمر حتى الثامن من نفس الشهر، كما حددت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويواصل محمود علاء أداء برنامجه التأهيلي الخاص الذى حدده الجهاز الطبي من أجل التعافي من الإصابة التى تعرض لها منذ كان موجودًا فى معسكر منتخب مصر استعدادًا لودية كوريا الجنوبية، والتى انتهت بفوز كوريا بنتيجة 4 / 1.

ويعانى محمود علاء من إصابة عبارة عن تمزق فى أوتار الأنكل، ويخوض اللاعب برنامجا تأهيليا فى الوقت الحالي تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة.

فيما يواصل الثنائى محمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي أداء البرنامج التأهيلي والعلاجي المخصص لهما خلال الفترة الحالية، وخاض محمد عبد الغني حصة تأهيلية داخل الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وبعدها استكمل التدريبات بصالة الجيمانزيوم، وفقا للبرنامج المخصص له للتعافي من الإصابة التي يعاني منها على مستوي كاحل القدم، واكتفي محمد عبد الشافي بأداء تدريبات تأهيلية وعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.