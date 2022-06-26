شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلى وبيراميدز قبل صدام كأس مصر.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مباراة يترقبها ملايين من عشاق الكرة المصرية، يواجه فريق الاهلى نظيره بيراميدز في التاسعة والنصف مساء اليوم الاحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ويسعى كلا الفريقين للإطاحة بالأخر خارج البطولة لإستكمال مشواره والتتويج باللقب في النهاية.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز على إنبي في دور الـ16 من نسخة العام الماضي بهدف وحيد، فيما تأهل بيراميدز لربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

13 مباراة سابقة بين الاهلى وبيراميدز بواقع 11 مباراة في الدوري ومباراتين بكأس مصر ، حقق المارد الأحمر الفوز في 5 لقاءات بينما حقق بيراميدز الفوز في 4 لقاءات وانتهت 4 مواجهات أخرى بالتعادل ، سجل الاهلى 15 هدف وسجل بيراميدز 8 أهداف وكان التعادل السلبى شعار أول مواجهة بين الفريقين فيما انتهت المواجهة الأخيرة بفوز الاهلى بثلاثية دون رد ، كما حقق الأهلى الفوز بخماسية دون رد وهو أكبر فوز.



معلول

وتحظى مباراة الاهلى وبيراميدز بأهمية كُبرى فى الشارع الكروي المصري لعدة اعتبارات، فى مقدمتها قوة وحساسية مواجهة الفريقين، فالأهلي هو البطل الأكثر تتويجاً بالدوري وكأس مصر أما بيراميدز فأصبح بمثابة قوة كبرى فى الكرة المصرية وتفوق على الأهلي أكثر من مرة خلال السنوات الماضية بعدما دعّم صفوفه بعدد كبير من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية العالية والمهارات الخاصة، ويضم الفريقان مجموعة من أفضل اللاعبين فى الكرة المصرية حالياً.