شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف لاعب منتخب المصارعة بسبب المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد المصارعة، برئاسة عصام نوار، خطاباً من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات يفيد إيجابية عينة اللاعب خالد سعيد، وتوجيه اتهام له بانتهاك القواعد المصرية لمكافحة المنشطات.

وجاء فى الخطاب الذى تلقاه الاتحاد أن المنظمة أرست خطاباً إلى الاتحادن تطالب فيه اللاعب بتفسير النتيجة التحليلية العسكية "" AAF فى العينة الخاصة به للمواد المحظورة، وهو ما يؤدى إلى انتهاكه قواعد مكافحة المنشطات، إلا أن اللاعب لم يرسل أى تفسيرات، وبالتالي وجدت المنظمة أن اللاع انتهك قواعد المنشطات، وبالتالي متهم رسميا بوجود مادة محظورة ومشتقاتها في عينة رياضى.

وتضم قائمة المصارعة فى بطولة البحر المتوسط التى تقام بالحزائر كلا من:

المصارعة الرومانية :

هيثم فهمى ٦٠ ك

عبدالرحمن احمد 67 ك

عماد اشرف ٧٧ك .

نور الدين هاني. ٨٧ ك

عبد اللطيف محمد ١٣٠ ك

المصارعه الحره

جمال عبدالناصر ٥٧ ك

يحيي محمد صلاح ٦٥ ك

عمرو رضا رمضان ٧٤ ك

محمود سعيد بدوي ٨٦ ك

مصطفي علي السيد جبر ٩٧ ك

يوسف محمد بديع حميده ١٢٥ ك

المصارعه النسائية :

ندي مدني عاڜور ٥٠ ك

شيماء عاطف ٥٣ ك

فرح علي حماده ٥٧ ك

منة الله احمد عثمان ٦٨ ك

سمر عامر حمزه ٧٦ ك