تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

سيكون عشاق الكرة المصرية على موعد مع مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر، والتي تقام في وقت لاحق اليوم الأحد.



ولم يتم استكمال نسخة الموسم الماضي من بطولة كأس مصر 2021 بسبب ضيق الوقت، ليقرر اتحاد الكرة المصري استكمالها خلال الموسم الحالي.

ويلتقي الأهلي وبيراميدز على ملعب القاهرة الدوري في دور ربع نهائي كأس مصر 2021.

وستقام مباراة الأهلي وبيراميدز على استاد القاهرة الدولي بدون حضور الجماهير.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز الليلة في الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويسأل جمهور كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر.

ومن المقرر أن يتم إذاعة المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية، بتعليق بلال علام.

"أون تايم سبورتس" القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيرامديز، وتتواجد على القمر الصناعي نايل سات، وترددها كالتالي..

تردد قنوات أون تايم سبورتس على نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 6/5