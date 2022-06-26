الامارات | هدية غير متوقعة من المالك الجديد لجماهير تشيلسي"!

شكرا لقرائتكم خبر عن هدية غير متوقعة من المالك الجديد لجماهير تشيلسي"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتمع رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي، مالك تشيلسي الإنجليزي الجديد مع خورخي مينديز، وكيل أعمال الأسطورة كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد لبحث إمكانية انتقال الأخير إلى "البلوز" اعتباراً من الموسم الجديد في هدية غير متوقعة، بحسب موقع "ذا أثليتيك" البريطاني.

وقال الموقع إنه "حتى الآن لم يتم الكشف عما دار بين بويلي ومينديز، الذي يتولى أيضا إدارة أعمال العديد من اللاعبين، ومن المنتظر أن تتضح الرؤية خلال الأيام المقبلة".

وبدأت الصحف الأوروبية ومنها "آس" الإسبانية تتحدث عن خيانة رونالدو لناديه مانشستر يونايتد الذي يرتبط معه بعقد حتى صيف 2023 في ظل الأنباء المتداولة عن رحيله نحو تشيلسي أو بايرن ميونيخ، خصوصاً أن "الدون" قلق من خوض موسم جديد فاشل مع نادي "الشياطين الحمر" الذي يقوده المدرب الهولندي الجديد تين هاغ.

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