شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة لـ على ماهر مع لاعبى فيوتشر قبل مواجهة الطلائع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق على هامش مران فيوتشر استعداداً لمواجهة الطلائع فى الدوري العام، والمقرر إقامتها فى التاسعة والنصف مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة 23.

وشرح علي ماهر بعض الجمل الفنية للاعبين، كما قام بتوضيح بعض الأخطاء الدفاعية لتجنبها أمام الطلائع، خاصة أن أبناء طارق العشرى يتسلحون بسلسلة طويلة من اللاهزيمة فى المسابقة المحلية، وطالب مدرب فيوتشر اللاعبين بضرورة مواصلة الانتصارات للحفاظ على المركز الرابع بالدوري العام.



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ويفتقد فيوتشر لخدمات محمود حمدي حارس مرمى الفريق، في اللقاء المرتقب أمام الطلائع بعد تعرضه للإصابة وغيابه عن التدريبات الماضية للفريق.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 20 هدفا.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت، فى وقت سابق، أن تحدد المشاركين فى المسابقات الأفريقية طبقاً للترتيب الأخير للأندية فى 30 يونيو الجارى، والذى ضمن فيه فيوتشر البقاء فى المركز الرابع.