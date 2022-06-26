شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر قبل صدام الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى اختباراً صعباً الليلة حينما يواجه بيراميدز مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ويسعى كلا الفريقين للإطاحة بالآخر خارج البطولة لاستكمال مشواره والتتويج باللقب فى النهاية.

الأهلي قد نجح فى الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على إنبي بدور الـ16 من نسخة العام الماضي بهدف وحيد، فيما تأهل بيراميدز لربع النهائي بالفوز على العبور بالقليوبية بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز لمواجهة بتروجت فى نصف النهائي من نسخة كأس مصر الماضية، التى لم تكتمل حتى الآن.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر اليوم، الأحد، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.