شكرا لقرائتكم خبر عن مزق الضامة يبعد أحمد أمين قفة عن إيسترن كومبانى شهراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى إيسترن كومبانى، بقيادة علاء عبد العال، ضربة موجعة بعدما أثبتت الأشعة إصابة أحمد أمين قفة مهاجم الفريق بمزق فى وتر العضلة الضامة، والتى ستبعده عن الفريق شهرا، ليتأكد غيابه عن العديد من المباريات المهمة.

ويستعد إيسترن كومبانى حالياً لمواجهة نادى الجونة غداالاثنين باستاد خالد بشارة بالغردقة فى إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى.

وتعرض أحمد أمين قفة للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الأهلى فى الدقيقة 88 والتى لم يستطع إكمالها وأكمل الفريق الدقائق المتبقية منقوصا بعد إنهاء تبديلاته، فى المباراة التى انتهت لصالح الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتأكد غياب أحمد أمين قفة عن إيسترن كومبانى فى مواجهات الجونة ومصر المقاصة وفاركو والاتحاد السكندرى، ومن الممكن أن يعود للفريق أمام المصرى يوم 26 يوليو المقبل.

جدير بالذكر أن إيسترن كومبانى يحتل المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقطة، حصدها من 22 مباراة، حقق الفوز فى مباراتين، وتعادل فى 7 لقاءات، وخسر 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 16 هدفا، واستقبلت شباكه 41 هدفا.