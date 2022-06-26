شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم معيار اختيار الأندية المشاركة بأفريقيا فى الاجتماع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة، فى اجتماعه المقبل، المعيار الذى سيتم على أساسه اختيار الأندية الأفريقية الأربعة المشاركة فى النسخة الجديدة ببطولات أفريقيا، سواء دورى أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية.

وقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مد مهلة تحديد الأندية المشاركة فى بطولات أفريقيا للموسم الجديد، سواء دورى أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية الأفريقية، إلى 30 يوليو المقبل بدلاً من 30 يونيو الجارى، كما كان مقررًا.

ومن المقرر أن يناقش اتحاد الكرة قرار "كاف" الجديد، وبناءً على الموعد الجديد تحديد طريقة تحديد الأندية الأربعة المشاركة فى بطولات الكاف للموسم الجديد.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على صرف مستحقات الجهاز المعاون لإيهاب جلال المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، على أن يتم التواصل مع المدير الفنى عقب عودته من أمريكا بشأن مستحقاته المتبقية عقب قرار توجيه الشكر له.

وقرر اتحاد الكرة فى وقت سابق توجيه الشكر لإيهاب جلال وجهازه، مفضلا التعاقد مع مدرب أجنبى الفترة المقبلة.