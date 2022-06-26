شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة منتخب الطائرة أمام إيطاليا فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب الكرة الطائرة الأول، بقيادة مديره الفنى حسن الحصرى، من نظيره الإيطالى بنتيجة 3/0 فى أول لقاءاته بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر.

وقام اتحاد الطائرة بتعيين الحصرى مديرا فنيا ومعه أحمد عاشور مدربا عاما قبل السفر مباشرة بعد توصية اللجنة الأولمبية برحيل جيدو فورمولين.

وأرسلت اللجنة الأولمبية توصية لاتحاد الطائرة تفيد بعدم سفر جيدو مع المنتخب فى البحر المتوسط لسوء نتائجه السابقة مع الفراعنة.

من ناحية أخرى، استقر مسئولو إتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر على انطلاق دورى الموسم الجديد 2022/2023 شهر أكتوبر المقبل.

ويبدأ مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، قيد لاعبى الدورى الممتاز للرجال والسيدات بدءاً من يوم 15 أغسطس المقبل للموسم المحلى 2022 / 2023.

وكشف مصدر فى اتحاد الكرة الطائرة عن استمرار القيد حتى يوم 30 سبتمبر المقبل لجميع الأندية فى الدرجة الأولى الممتاز .

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مسبقا الأندية ببدء تسجيل اللاعبين للموسم الجديد بدءا من يوم 2 يوليو القادم عدا الدرجة الأولى.

ومن المقرر تسجيل لاعبى منطقة القاهرة فى خلال 11 يوم بدءا من يوم 2 و حتى يوم 21 يوليو.

أما منطقة الجيزة فيبدأ بها التسجيل من 5 يوليو و حتى 21 من نفس الشهر القادم خلال مدة 6 أيام ، بينما فى منطقة الإسكندرية خلال الفترة من 13 و حتى 30 من نفس الشهر.

كما تم تحديد تسجيل مرحلتي تحت 12 سنة بنات و تحت 13 سنة بنين بسبب التصعيد بدءا من يوم 1 وحتى 15 أغسطس بدون غرامة تأخير لجميع المناطق.