شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن عن المدرب الجديد خلال 48 ساعة بعد إنهاء الاتفاق معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات فى حكم المؤكد أن يعلن النادي الأهلي عن مدربه الجديد خلال 48 ساعة، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء الاتفاق مع أحد المدربين الأجانب لخلافة بيتسو موسيماني الذى تم فسخ عقده قبل أسبوعين.

وشهدت الأيام القليلة الماضية مفاوضات مكثفة بين الأهلي وبين أكثر من مدرب أجنبي قبل أن يتم الاتفاق مع أحدهم خلال الساعات المقبلة، ومن المقرر أن يُعلن مسئولو الأهلي عن المدرب الجديد بعد غد، الثلاثاء، على أقصى تقدير لينتهي الجدل حول هذا الملف المهم.

ويقود سامي قمصان حالياً مسئولية تدريب الأهلي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد، ويستعد الأهلي لمباراة بيراميدز المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي فى ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

على الصعيد ذاته، حسم محمود الخطيب، رئيس الأهلي، ملف عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق والحالى لنادي كاشيما انتلرز الياباني، لتدريب المارد الأحمر، بعدما عادت بعض التقارير الإعلامية تؤكد أن إدار القلعة الحمراء فتحت باب التفاوض مع المدرب السويسرى عن طريق أحد وكلاء اللاعبين الكبار فى مصر.

وذهبت هذه التقارير إلى أن الأهلي يرغب فى إعادة فايلر، وزعمت هذه التقارير أن مسئولى النادي تحدثوا بالفعل مع وكيل لاعبين مصرى بهدف إقناع فايلر بالعودة للقلعة الحمراء.

لكن مصدرا فى الأهلي نفى هذه الأنباء تماماً، مؤكدا أن مسألة عودة فايلر مرفوضة تماماً، ولا يمكن أن تتم لأن الخطيب أعلن رفضه الواضح لفكرة التفاوض مُجدداً بشأن عودة المدرب السويسرى.

ويرى رئيس الأهلي أن فايلر ترك الأهلي فى توقيت صعب ورحل إلى بلاده، رغم أن النادي قدم له وقتها جميع الإغراءات من أجل بقائه لاستكمال بطولة دوري أبطال أفريقيا، وعرض عليه الاستعانة بطائرة خاصة لإحضار زوجته من سويسرا للإقامة معه فى القاهرة حتى يشعر بالاطمئنان خلال جائحة كورونا.

وأشار المصدر إلى أن مسألة عودة فايلر محسومة من قبل الخطيب، موضحا فى الوقت نفسه أن المدرب السويسري لا يُفضل الرحيل عن نادي كاشيما انتلرز حسب تصريحاته الأخيرة، لكن موقف الأهلي من التعاقد معه محسوم، حتى لو أعاد فايلر التفكير ووافق على العودة للأهلي.