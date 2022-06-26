شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس يبحث عن فوزه الأول أمام الأهلى فى المواجهة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بيراميدز، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، النادى الأهلى فى ربع نهائي بطولة كأس مصر نسخة 2020، والتى تقام باستاد القاهرة الدولي.

ويبحث اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لنادى بيراميدز، عن تحقيق الفوز الأول له على النادى الأهلى فى المواجهة الخامسة التى تجمعه بالمارد الأحمر تاريخياً، حيث سبق وواجه الأهلى فى 4 مباريات من قبل فى القيادة الفنية لفريقى وادى دجلة وبيراميدز.

وحقق تاكيس جونياس التعادل فى مباراة والخسارة 3 مباريات ولم يتذوق طعم الفوز نهائيا، وسجل لاعبوه 3 أهداف فى شباك الأهلى، واستقبل 8 أهداف وحقق نقطة وحيدة فقط خلال 4 مباريات.

وجاءت مباريات تاكيس جونياس أمام الأهلى كالتالى:

وادى دجلة 0 / 1 الأهلى 21 أغسطس 2018

الأهلى 2/ 1 وادى دجلة 28 يناير 2019

الأهلى 3/ 0 وادى دجلة 11 ديسمبر 2019

بيراميدز 2/ 2 الأهلى 1 يوليو 2021

سجل لاعبوه 3 أهداف واستقبل 8 أهداف وحقق نقطة وحيدة أمام الأهلى

ونجح الأهلي فى الفوز على إنبي بدور الـ16 من نسخة العام الماضي بهدف وحيد، فيما تأهل بيراميدز لربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز لمواجهة بتروجيت في نصف النهائي من نسخة كأس مصر الماضية، التي لم تكتمل حتى الآن.

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

حكم ساحة: الروماني استفان كوفاكس.

مساعد أول: الروماني مارينسكو فاسيليم فلورين.

مساعد ثان: الروماني أرتين ميهاي أوفيديو.

الحكم الرابع: الروماني تشيفوليت أندريه فلورين.

وفي غرفة "الفار" يتواجد المجري بوغنار تاماس، ومواطنه بيرك بالاز.