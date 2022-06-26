شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: إعادة القرعة شرط التراجع عن الانسحاب.. ونخاطب الأندية لموقف مماثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بالنادى الاسماعيلى أن ناديه وضع شرطاً للتراجع عن الانسحاب من بطولة كأس مصر، وهو إعادة قرعة دور الـ 16 للبطولة وإقامتها بطريقة غير موجهة.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "لن نتراجع عن قرار الانسحاب من كأس مصر سوى بعد إعلان اتحاد الكرة إعادة القرعة وإقامتها بطريقة غير موجهة، ونخاطب عدداً من الأندية المشاركة فى البطولة لاتخاذ نفس القرار لإجبار الجبلاية على الرضوخ لمطالبنا".

وأعلن النادي الإسماعيلي انسحابه من مواجهة الزمالك فى دور الستة عشر لبطولة كأس مصر لنسخة 2021-2022 بسبب القرعة الموجهة، على حد وصف البيان.

وقال بيان الإسماعيلي، "يعترض مجلس النادى على توجيه القرعة، حيت تعمدت رابطة الأندية ولجنة المسابقات باتحاد الكرة، تثبيت الأهلي والزمالك أول وثانى الدورى الممتاز الموسم الماضي، بينما تم توزيع 8 أندية من الثالث إلى الثامن بالقرعة".

وأضاف بيان النادى، "رفضت رابطة الأندية ولجنة المسابقات، اعتراض النادي الإسماعيلي، خلال إجراء القرعة، بحجة تأجيل النقاش إلى ما بعد القرعة، إلا أنهم رحلوا سريعًا دون الاستماع لشكاوى ممثلي الأندية".

وتابع البيان، "يرى مجلس إدارة الإسماعيلي، أن هذه القرعة لم تجرَ بطريقة عادلة، حيث تمت مجاملة أندية بعينها على حساب أندية أخرى، وهو ما يتخالف مع مبدأ تكافؤ الفرص، وبناءً عليه تقرر الانسحاب من كأس مصر اعتراضًا على ما حدث، لحفظ حقوق النادي العريق وجماهيره".