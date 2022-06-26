شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات أرسنال تحرم الننى من التدريب مع المقاولون العرب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض محمد الننى، نجم نادي أرسنال الإنجليزي ومنتخب الفراعنة، خوض التدريبات مع الفريق الأول للمقاولون العرب، بعدما اقترح عليه الجهاز الفني للمقاولون بقيادة محمد عودة التدريب مع الفريق خلال وجوده بالنادى بهدف رفع لياقته البدنية.

وأكد مصدر بنادى المقاولون العرب، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن محمد النني فضل التدريب بشكل منفرد، بسبب نادى أرسنال، وأكد نجم الفريق الإنجليزي أن تعليمات ناديه الحالى تستوجب حصوله على إذن للتدرب مع أى فريق آخر، واكتفى محمد الننى بخوض بعض التدريبات فى أحد الملاعب الفرعية التى يتدرب عليها فريق المقاولون.

وأعرب محمد النني، نجم منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي، عن سعادته بالاستقبال الحافل من نادي المقاولون العرب، لنجم قلعة الذئاب السابق، فى زيارته الصباحية للنادي، وكتب النني عبر حسابه على إنستجرام، "المكان ده هيفضل طول العمر له الفضل عليا بعد ربنا في اللي وصلت ليه، وفرحتى باستقبالكم ليا وحبكم اللي شوفته النهاردة متتوصفش، شكرا على كل حاجة".

وتواجد محمد النني، نجم منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي، في زيارة مطولة لنادي المقاولون العرب الذي شهد بداية انطلاقة اللاعب، وحضر النني لنادي المقاولون العرب مستعيدا ذكرياته مع بعض زملائه والعاملين في النادي.

واستقبل كل من تواجد في النادي اللاعب استقبالا رائعا وتوجه اللاعب إلى فندق اللاعبين، وشاهد صورته المعلقة على واجهة الفندق بجوار زميله محمد صلاح، وأبدى النني سعادته بوجود الصورة على واجهة الفندق.

وحرص النني على استعادة ذكرياته في الملعب الفرعي لنادي المقاولون العرب والتقط عدد من الصور التذكارية مع العاملين بالنادي وأعضاء الجهاز الإداري للفريق الأول والذين تواجدوا مبكرا قبل موعد مران الفريق استعدادا لمباراة البنك الأهلي.