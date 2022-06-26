أكرم توفيق يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - زف أكرم توفيق، ظهير أيمن النادي الأهلي، بشرى سارة للجماهير الأهلاوية قبل ساعات من المواجهة المرتقبة للفريق الأحمر أمام بيراميدز فى منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر نسخة 2020.

وكتب أكرم توفيق، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "قريباً" وأضاف أكرم نسر النادي الأهلي، فى إشارة إلى اقتراب عودته إلى الملاعب بعد التعافي من إصابة الرباط الصليبي.



أكرم توفيق

وكشف مصدر بالنادي الأهلي موقف أكرم توفيق، لاعب الفريق، من المشاركة فى التدريبات الجماعية، بعدما قطع شوطاً كبيراً فى مرحلة التأهيل من الرباط الصليبي، بعدما أجرى اللاعب العملية الجراحية فى النمسا فبراير الماضي.

وأكد المصدر أن أكرم توفيق يحتاج شهراً قبل المشاركة فى تدريبات الأهلي الجماعية، ومن بعدها المشاركة فى المباريات بشكل تدريجي، وفقاً لحالة اللاعب بعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، وتحديدا في مباراة الفراعنة ضد نيجيريا بافتتاحية مشواره في أمم إفريقيا.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الطبيب النمساوي كريستيان فينك، الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي للاعب، ويشرف حاليًا على برنامجه التأهيلي، أكد على ‏اقتراب عودة أكرم توفيق للتدريبات الجماعية، وذلك بعد الاطلاع على آخر التقارير والأشعة والقياسات ‏العضلية والفحص الطبي للاعب، حيث أثنى على البرنامج التأهيلي الخاص به، والذي قام بتنفيذه‏ في القاهرة، وأحد المراكز الطبية المتخصصة في قطر.‏