الامارات | رسمياً .. العين يجدد عقد مدربه الأوكراني ريبروف

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً .. العين يجدد عقد مدربه الأوكراني ريبروف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم،عبر الموقع الرسمي عن استمرار المدرب الأوكراني، سيرجي ريبروف، لغاية يونيو 2023، من خلال تفعيل بند تجديد التعاقد لمدة موسم إضافي قبل انتهاء مدة العقد المبرم بين الطرفين بناءً على الرغبة المشتركة في استكمال مشروع الفريق الذي بإمكانه تحقيق طموحات وأحلام محبي النادي الكبير.

ويأتي إعلان العين عن تجديد الثقة في المدرب الأوكراني، سيرجي ريبروف بالتزامن مع اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بالتحضير للموسم الجديد، وسط أجواء مفعمة بالتفاؤل، ورغبة قوية في تعزيز الحالة الإيجابية التي يعيشها زعيم دورينا، لمتابعة ظهوره القوي خلال رحلة الدفاع عن الشعار في تحديات الموسم الجديد من أجل تحقيق المزيد من النجاحات وتعزيز رصيد الإنجازات.

وأعرب ريبروف في أول تصريح له بعد تفعيل بند تجديد التعاقد، من مقر إقامته في العطلة الصيفية والتي يمضيها خارج الدولة حالياً، عن بالغ امتنانه وتقديره، لمجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الدكتور مطر الدرمكي، على احترافية ورقي التعامل،وتهيئة الأسباب لتحقيق الأهداف المرجوة، الأمر الذي لمسته قبل أن أتولى المهمة رسمياً خلال مرحلة المفاوضات وأثناء العمل في الموسم الماضي، ما أسهم في تجسيد مفهوم روح الفريق، ولا يفوتني كذلك أن أشكر جمهور نادي العين على الدعم المتواصل والمساهمة الفعلية في تحقيق الأهداف ودائماً ما أود أن أؤكد لكم بأننا نتوقع من محبي العين دعماً أكبر في المرحلة القادمة وثقتي كبيرة في مقدرة الجماهير العيناوية على صناعة الفارق ودائماً ما أراهن على الجمهور كلاعب أساسي في قائمة فريقي.

وأضاف: أهنئ نفسي اليوم بالاستمرار مع “الزعيم” للموسم القادم، كما أود أن أشكر اللجنة الفنية للاحتراف بالنادي وأشكر كذلك الجهاز الإداري والطاقم الفني والطبي وجميع المنتسبين إلى النادي على حصاد الفريق في الموسم المنتهي وندرك جيداً أن ما حققناه بات في حكم الماضي، ومهمتنا في الموسم الكروي الجديد لن تكون سهلة، وتتطلب تركيزاً أكبر وجهوداً مضاعفة، وثقتي كبيرة في منظومة العمل على تحقيق الأهداف بفضل دعم رئاسة النادي ومساندة الجماهير.

وقال: أشعر بسعادة كبيرة لاستمراري مع العين، لأنني فعلياً وجدت أجواءً إيجابية ومحفزة للعطاء بفضل احترافية الإدارة والإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها هذا النادي الكبير والقاعدة الجماهيرية العريضة التي تقف إلى جانب الفريق في كل الميادين، ولن أذيع سراً إن قلت لكم بأنني ارتبطت بالمدينة الجميلة وأهلها، الأمر الذي ظل يعزز من شعوري بالانتماء للعين.

السيرة الذاتية

ارتبط اسم مدرب العين بنجاحات كبيرة في عالم المستديرة كلاعب مميز ومدرب قدير، وأهم العوامل الذي ظلت تعينه على تحقيق أهدافه، تتأسس على إمكانياته الكبيرة ومعالم شخصيته القوية وعقليته في العمل على مواكبة علامات التطور وغرس روح التحدي في نفوس لاعبي فريقه.

استهل ريبروف مشواره التدريبي مع فريق نادي دينامو كييف الذي قاده لتحقيق الدوري الأوكراني مرتين، 2014–2015, 2015–2016 بالإضافة إلى كأس أوكرانيا مرتين أيضاً 2013–14, 2014–15 ثم كأس السوبر الأوكراني مرة واحدة في عام 2016، قبل أن يدخل تحدياً جديداً مع فريق نادي فيرينتسفاروشي المجري والذي حصد معه لقب الدوري المجري 3 مرات 2018–2019, 2019–2020, 2020–22، وفي محطته الماضية توج مع العين بلقبي دوري أدنوك وكأس المحترفين “2021-2022”.

البطاقة الشخصية

الاسم: سيرجي ريبروف

الجنسية: أوكراني

تاريخ الميلاد: 3 يونيو 1974

الأندية التي دربها: دينامو كييف الأوكراني “2014–2017” والأهلي السعودي “2017–2018” وفيرينتسفاروشي المجري “2018- 2021” والعين الإماراتي “2021-2023”.

إنجازاته كلاعب: دينامو كييف الأوكراني بطولة الدوري 9 مرات: “1992–1993, 1993–1994, 1994–1995, 1995–1996, 1996–1997, 1997–1998, 1998–1999, 1999–2000, 2006–2007″.

كأس أوكرانيا 7 مرات “1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2006, 2007”

كأس السوبر الأوكراني: 2006

فنربخشة التركي كأس السوبر التركي مرة واحدة 2003–2004

ويستهام الإنجليزي​دوري الدرجة الأولى الإنجليزي 2004-2005

روبن قازان الروسي​الدوري الروسي مرتين 2008 و 2009

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