الامارات | الأردن.. الفيصلي يهدر فوز كبير على الوحدات ويكتفي بهذه النتيجة! (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. الفيصلي يهدر فوز كبير على الوحدات ويكتفي بهذه النتيجة! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب فريق الفيصلي على غريمه الوحدات بهدف نظيف أحرزه محترفه العماني حاتم الروشيدي في الدقيقة السادسة من "الكلاسيكو" الذي جمع الفريقين، السبت، على ستاد عمان الدولي في ختام الجولة الثامنة من دوري المحترفين الأردني.

ويتصدر "الزعيم" ترتيب الدوري الأردني رافعاً رصيده إلى 18 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن الحسين إربد الوصيف، فيما بقي الوحدات رابعا برصيد 11 نقطة وتبقى له مباراتين مؤجلتين.

وسيطر الفيصلي على مجريات المباراة وكان قريب من الخروج بفوز عريض لولا إهدار لاعبيه العديد من الفرص المحققة وتألق حارس مرمى حارس الوحدات أحمد عبدالستار الذي تصدى لأكثر من هدف.

ويقود الفيصلي مدربه الوطني جمال أبوعابد الذي أحسن قراءة المباراة فنياً وعرف كيفية توظيف لاعبيه بخطة دفاعية هجومية متزنة فيما عانى الوحدات على المستوى الفاعي وبدا تائهاً في الهجوم في وقت بدا جهازه الفني بقيادة المدرب الفرنسي غوميز عاجزاً عن تقديم أي حلول.

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