الامارات | "نمر روسيا" يخنق خصمه ويقهره بحركة قاضية! (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن "نمر روسيا" يخنق خصمه ويقهره بحركة قاضية! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استسلم بطل بيرو إنريكي بارزولا أمام نظيره الروسي محمد محمدوف في النزال الذي جمعهما اليوم السبت ضمن بطولة "بيلاتور 282" للفنون القتالية المختلطة "إم إم إيه" وسط أجواء جماهيرية صاخبة شهدتها مدينة مونتفيل في الولايات المتحدة.

وأجبر محمدوف الملقب بـ"النمر"، خصمه بارزولا على الاستسلام بطريقة الخنق في الجولة الرابعة من النزال وتأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة.

وذكر موقع روسيا اليوم أن هذا الانتصار يعتبر التاسع للبطل محمدوف (30 عاما) خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين، فيما تلقى إنريكي بارزولا (33 عاما) هزيمته السادسة في مسيرته الاحترافية حتى الآن مقابل 20 انتصارا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news