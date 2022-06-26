ما هو التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر 2021؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي فريق الاهلي مع نظيره بيراميدز في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر 2020-2021، على استاد القاهرة الدولي.



الفائز من تلك المباراة يلتقي مع بتروجت، أحد فرق الدرجة الثانية في مصر، في نصف نهائي البطولة يوم 2 يوليو/ تموز المقبل.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر هو يوم الأحد 26 يونيو/ حزيران 2022.

تقام المباراة في تمام 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

من المقرر أن يخوض سامي قمصان مدرب الأهلي، مباراته أمام بيراميدز بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمد شريف - صلاح محسن.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي في كأس مصر

في المقابل، من المقرر أن يخوض تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز، مباراته أمام الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: حسين السيد - على جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي.

الوسط: إيريك تراوري - وليد الكرتي - رمضان صبحي - عبدالله السعيد - إسلام عيسى.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف.