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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر 2021؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022
متابعات_الخليج 365
يلتقي فريق الاهلي مع نظيره بيراميدز في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر 2020-2021، على استاد القاهرة الدولي.
الفائز من تلك المباراة يلتقي مع بتروجت، أحد فرق الدرجة الثانية في مصر، في نصف نهائي البطولة يوم 2 يوليو/ تموز المقبل.
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر هو يوم الأحد 26 يونيو/ حزيران 2022.
تقام المباراة في تمام 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
من المقرر أن يخوض سامي قمصان مدرب الأهلي، مباراته أمام بيراميدز بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: على معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني.
خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي قفشة.
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمد شريف - صلاح محسن.
تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي في كأس مصر
في المقابل، من المقرر أن يخوض تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز، مباراته أمام الأهلي بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
الدفاع: حسين السيد - على جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي.
الوسط: إيريك تراوري - وليد الكرتي - رمضان صبحي - عبدالله السعيد - إسلام عيسى.
الهجوم: فخر الدين بن يوسف.