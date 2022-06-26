مع انهيار المفاوضات.. ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح.. وريال مدريد يترقب

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن نادي ليفربول الإنجليزي لا يمانع بيع نجمه الدولي المصري محمد صلاح هذا الصيف، وذلك بعد أيام من بيع زميله السابق السنغالي ساديو ماني لبايرن ميونخ الألماني.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن ليفربول حدد المبلغ الذي سيقبل به نظير الاستغناء عن "الفرعون المصري"، وسط ترقب من إدارة نادي ريال مدريد الإسباني للموقف.

ومن المقرر ان ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، ولم يتفق الطرفان حتى الآن على تجديده في ظل رغبة قائد منتخب مصر في تقاضي 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو ما يهدد سقف الأجور بالفريق الإنجليزي.

وقالت الصحيفة إن إدارة ليفربول ستقبل أي عروض تصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني (70 مليون يورو) للاستغناء عن هداف الدوري الإنجليزي بالموسم المنقضي والذي يتقاضى حاليًا 240 ألف إسترليني بالأسبوع.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد يترقب موقف اللاعب، حيث ترغب إدارة النادي الملكي الإسباني في تدعيم خط هجومها بعنصر مميز بعد فشل التعاقد مع كيليان مبابي الذي جدد عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حتى 2025.

وقد تكون صفقة انتقال صلاح لريال مدريد من ليفربول مفيدة للطرفين، إذ أوضحت سابقًا صحيفة "سبورت" الكتالونية أن ليفربول يفكر في خيارات بديلة لصلاح، وأنها وجدت ضالتها في الإسباني أسينسيو جناح "الميرينجي".

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن نادي ليفربول لا يرى أي نوع من المرونة من صلاح ووكيل أعماله في المفاوضات، وأنه يريد تحقيق أي ربح من إمكانية بيعه بدلًا من رحيله بشكل مجاني نهاية الموسم.