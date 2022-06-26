شوبير: الأهلي وقع مع مدير فني «كبير»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي أنهى اجراءات التعاقد مع مدير فني جديد يقود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذى فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي مؤخراً.

وخلال تقديم برنامجه الإذاعي عبر "أون سبورت إف إم" صباح اليوم الأحد، قال شوبير: "الأهلي وقع مع مدير فنى كبير ويعد اختيار موفق للغاية بحسب تأكيدات البعض".

وأضا حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "الأهلي يتكتم على هوية المدرب الجديد لمنح سامي قمصان ثقة كبيرة في المباريات المقبلة لحين إعلان التعاقد بشكل رسمي".

يشار إلى أن سامي قمصان يقود حالياً مسئولية تدريب الأهلي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.

يشار إلى أن الأهلي سيواجه فريق بيراميدز، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من النسخة الماضية من بطولة كأس مصر.