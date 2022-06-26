شكرا لقرائتكم خبر عن علي الفيل يوقع لفيوتشر بعد انتهاء تعاقده مع الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع علي الفيل لاعب طلائع الجيش لفيوتشر لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم الجديد بعد انتهاء تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم الجارى وعدم تمديد تعاقده مع الطلائع .

وحظى على الفيل بإشادة على ماهر المدير الفني لفيوتشر الذى طلب التعاقد مع اللاعب للحاجة لجهوده في الموسم الجديد الذى يشارك فيه فريقه بالكونفدرالية لأول مرة في تاريخه ويحتاج لدعم صفوفه بأفضل العناصر لتقديم موسم مميز.

ويختتم فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة فيوتشر، المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الاثنين باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن طارق العشرى قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة استعداداً لفيوتشر.

ويغيب الثنائى مهند لاشين ومحمد جابر لاعبا طلائع الجيش عن مباراة فريقهما المقبلة أمام فيوتشر بداعى الإيقاف، بعدما حصل الثنائى على الإنذار الثالث فى مباراة سموحة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق، فيما يعود عمرو السيسى للطلائع بعد انتهاء إيقافه حيث غاب عن مواجهة سموحة لحصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة غزل المحلة.

وحافظ طارق العشرى مع الطلائع على سلسلة اللاهزيمة طوال الـ14 مباراة الأخيرة بالدورى، وجمع الفريق 18 نقطة، وشهدت التعادل مع الأهلى، والفوز على سيراميكا والإسماعيلى، والتعادل مع البنك الأهلى، ثم الفوز على الزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة وسموحة، والوصول للنقطة 33 التى قربت الفريق من المنافسة على المربع الذهبى.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.