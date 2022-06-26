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مواعيد منافسات المصريين فى دورة البحر المتوسط اليوم.. أبرزها فريال أشرف

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القاهرة - سامية سيد - تخوض اليوم الأحد، البعثة المصرية منافساتها في دورة ألعاب البحر المتوسط التي تقام بالجزائر وتستمر حتى 5 يوليو المقبل بمدينة و هران .

وتخوض اليوم منتخبات الكاراتيه والملاكمة، والطائرة وتنس الطاولة والجمباز والريشة الطائرة منافساتها اليوم الأحد.

وجاء موعد منافسات المصريين كالتالى ...

كرة الطائرة: 

9:30   مصر و إيطاليا   " رجال " 

1:00 مصر و مقدونيا  " سيدات "

المصارعة: 

10:00 عماد اشرف

 12:20 هيثم فهمى

12:40 عبد الرحمن احمد 

12:40 نور الدين هانى

12:40 عبداللطيف منيع

 الكاراتيه: 

10:30 ريم أحمد

 10:00عمرو علاء

11:32 أحمد ايمن

11:56 أحلام حمدى

4:40 سلمى نسيم

4:32 عبد الله ممدوح

4:40 فريال اشرف

تنس الطاولة:

11:30 مص رو ليبيا  رجالل

11:30  مصر و الجزائر سيدات

4:00 مص رو تونس  سيدات

4:00 مصر و الجزائر رجال

الملاكمة:

2:30 يمنى عياد

4:00 على عبد الله

6:45 عمرو عبد العزيز

الريشة الطائرة: 

5:30 ادهم حاتم و احمد صلاح

6:00 ضحى هانى  و نور يسرى

الجمباز:

4:00 منتخب السيدات

4:10 زينة إبراهيم و جنا هانى و جنا عادل و جنا أبو الحسن و نور امير

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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