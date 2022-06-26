شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد منافسات المصريين فى دورة البحر المتوسط اليوم.. أبرزها فريال أشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض اليوم الأحد، البعثة المصرية منافساتها في دورة ألعاب البحر المتوسط التي تقام بالجزائر وتستمر حتى 5 يوليو المقبل بمدينة و هران .

وتخوض اليوم منتخبات الكاراتيه والملاكمة، والطائرة وتنس الطاولة والجمباز والريشة الطائرة منافساتها اليوم الأحد.

وجاء موعد منافسات المصريين كالتالى ...

كرة الطائرة:

9:30 مصر و إيطاليا " رجال "

1:00 مصر و مقدونيا " سيدات "

المصارعة:

10:00 عماد اشرف

12:20 هيثم فهمى

12:40 عبد الرحمن احمد

12:40 نور الدين هانى

12:40 عبداللطيف منيع

الكاراتيه:

10:30 ريم أحمد

10:00عمرو علاء

11:32 أحمد ايمن

11:56 أحلام حمدى

4:40 سلمى نسيم

4:32 عبد الله ممدوح

4:40 فريال اشرف

تنس الطاولة:

11:30 مص رو ليبيا رجالل

11:30 مصر و الجزائر سيدات

4:00 مص رو تونس سيدات

4:00 مصر و الجزائر رجال

الملاكمة:

2:30 يمنى عياد

4:00 على عبد الله

6:45 عمرو عبد العزيز

الريشة الطائرة:

5:30 ادهم حاتم و احمد صلاح

6:00 ضحى هانى و نور يسرى

الجمباز:

4:00 منتخب السيدات

4:10 زينة إبراهيم و جنا هانى و جنا عادل و جنا أبو الحسن و نور امير