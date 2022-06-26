شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد منافسات المصريين فى دورة البحر المتوسط اليوم.. أبرزها فريال أشرف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تخوض اليوم الأحد، البعثة المصرية منافساتها في دورة ألعاب البحر المتوسط التي تقام بالجزائر وتستمر حتى 5 يوليو المقبل بمدينة و هران .
وتخوض اليوم منتخبات الكاراتيه والملاكمة، والطائرة وتنس الطاولة والجمباز والريشة الطائرة منافساتها اليوم الأحد.
وجاء موعد منافسات المصريين كالتالى ...كرة الطائرة:
9:30 مصر و إيطاليا " رجال "
1:00 مصر و مقدونيا " سيدات "المصارعة:
10:00 عماد اشرف
12:20 هيثم فهمى
12:40 عبد الرحمن احمد
12:40 نور الدين هانى
12:40 عبداللطيف منيعالكاراتيه:
10:30 ريم أحمد
10:00عمرو علاء
11:32 أحمد ايمن
11:56 أحلام حمدى
4:40 سلمى نسيم
4:32 عبد الله ممدوح
4:40 فريال اشرفتنس الطاولة:
11:30 مص رو ليبيا رجالل
11:30 مصر و الجزائر سيدات
4:00 مص رو تونس سيدات
4:00 مصر و الجزائر رجالالملاكمة:
2:30 يمنى عياد
4:00 على عبد الله
6:45 عمرو عبد العزيزالريشة الطائرة:
5:30 ادهم حاتم و احمد صلاح
6:00 ضحى هانى و نور يسرىالجمباز:
4:00 منتخب السيدات
4:10 زينة إبراهيم و جنا هانى و جنا عادل و جنا أبو الحسن و نور امير