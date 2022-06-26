شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أشرف بن شرقى بيلاعب الزمالك بطريقة ساسى.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن النادى الأهلى لم يدخل في مفاوضات مع المغربى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الجارى.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :"أشرف بن شرقى لاعب ثقيل ومهم وبدأ يلعب لعبة فرجانى ساسى مع جماهير الزمالك وبدأ ينزل نفس بوستات اللاعب التونسى قبل رحيله".

ويضيف شوبير: " المعلومة اللى عندى أن أشرف بن شرقى ووكيله يقودا المفاوضات بنجاح لصالحهم وفاتحين مفاوضات مع الكل ولم يوقع لأى نادى والرسالة ممكن تكون رسالة ضغط على إدارة الزمالك".

وتابع شوبير:"بن شرقى أخبر بعض أصدقاؤه في فريق الزمالك أنه مستمر لنهاية يونيو ، والعروض اللى معاه مش كبيرة زى ما الكل متخيل".

وأكمل شوبير:" الأهلى لم يتفاوض مع أشرف بن شرقى بنسبة 100 % ، لا أمير توفيق ولا سيد عبد الحفيظ اتكلموا مع اللاعب مطلقاً".

وتابع شوبير:"هل الأهلى يرفع سقف التعاقدات لـ 2 مليون دولار في الموسم حتى يتعاقد مع اشرف بن شرقى هل يحصل تمويل من الخارج أعتقد صعبة أن الاهلى يعمل كدا ، طب هل اللاعب ممكن يتنازل عن بعض من طلباته المادية ، الأيام المقبلة سوف توضح الصورة كاملة".