شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: اتحاد الكرة يعقد اجتماعا "زووم" مع سوزا.. وشوقى والحضري مستمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن البرتغالى باولو سوزا المدير الفني السابق لفريق فلامنجو البرازيلي هو الأقرب لتدريب منتخب مصر خلفاً للبرتغالى كارلوس كيروش.

وقال شوبير في برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"باولو سوزا هو الأقرب لتدريب منتخب مصر ، ومسئولو اتحاد الكرة اجتمعوا معه عبر تقنية زووم وهناك قناعة مشتركة بين الطرفين بالتوصل لإتفاق نهائي خلال الساعات المقبلة".

ويضيف شوبير:"هناك تفاهم كبير بين باولو سوزا وقيادات اتحاد الكرة وهناك قناعة داخل الاتحاد بإستمرار محمد شوقى وعصام الحضرى في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر".

دخل البرتغالي باولو سوزا المدير الفني السابق لفريق فلامنجو البرازيلي دائرة المرشحين بقوة لتولي تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفا لايهاب جلال الذي تم إنهاء التعاقد معه مؤخرا.

بدأ سوزا مشواره عام 2005 بتدريب منتخب البرتغال، تحت 16 سنة، ثم درب كل من: كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، وليستر سيتي الإنجليزي، وسوانزي سيتي الإنجليزي، وفيديوتون المجري، وبازل السويسري، وفيورنتينا الإيطالي في 2015 ،يعد باولو سوزا أحد اللاعبين الكبار في منتخب البرتغال، وبدأ مسيرته مع نادي بنفيكا، ثم لعب لفريق سبورتينج لشبونة، وشارك مع منتخب بلاده أيضا في كأس أمم أوروبا، وكأس العالم، ونجح في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس الإيطالي، واللقب ذاته، وكأس الإنتركونتيننتال مع بوروسيا دورتموند الألماني،