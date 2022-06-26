شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يحيى ذكرى ميلاد ابنه الراحل إسماعيل: النهاردة 8 سنين عيدك فى الجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا محمد فضل نجم الكرة المصرية السابق، ذكرى ميلاد ابنه الراحل إسماعيل، وكتب محمد فضل عبر حسابه الشخصي على انستجرام: كل سنة وانت طيب يا إسماعيل ..عيدك في الجنة أحلي ،إنهاردة 8 سنين ، معانا في كل حاجة،،،ربنا يثبتنا ويربط علي قلوبنا يا أحلي حاجة حصلت لنا في الدنيا .



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وكان محمد فضل، نجم النادى الأهلى السابق، ذكرى وفاة نجله اسماعيل، عن عمر 4 سنوات، برسالة مؤثرة، ونشر صور عبر حسابه الرسمى بانستجرام جمعته مع ابنه الراحل.

وقال محمد فضل عبر انستجرام :"اللهم في هذا اليوم 15 رمضان قد إستردت وديعتك وهي إبني إسماعيل كان 4 سنوات قلة شهر وصبرنا علي هذا الإبتلاء برضا وحمد و قبول".

وتابع :"يارب اربط علي قلوبنا أنا وإيمان وتقي وشريفة وأحفظهم جميعا من كل شر و ارزق ابنى إسماعيل نعيم فوق النعيم واجعله شفيعًا لنا يوم الدين …إبتلاء صعب جدا ويارب ما حد يشوفوا في ولاده".

واستمر :"لغاية دلوقتي إبني إسماعيل معانا في كل لحظة و في كل مكان و بنتخيله في كل وقت،(شكله ، كلامه، حركاته، ضحكته، لبسه، شقاوته، خفة دمه، شعره الكيرلي، طيبته وطبطبته علي إيمان وحبه لتقى، وشريفة اللي كان هو روحها وحتي ايه هتبقى طلباته ومستقبله".

واستطرد :"كنت أول واحد استقبلته و مسكته في إيدى أول ما أتولد والحمد لله كنت أخر واحد سلمه لربه برضا وسكون …يارب اربط علي قلوبنا وثبتنا وثبت إيمان والولاد في هذه الأيام المفترجة واحفظهم وإجعل أيامنا كلها خير ورزق وفرحة وسعادة وستر وراحة بال ….١٥ رمضان جزء مننا سبقنا إلى الجنة وإن شاء الله هنتقابل قريبا يا إسماعيل و هتكون شفيعا لنا، وحشتنا يا ابنى".