شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يستقر على انطلاق دورى الموسم الجديد أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر على انطلاق دورى الموسم الجديد 2022/2023 شهر أكتوبر القادم .

ويبدأ مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، قيد لاعبى الدورى الممتاز للرجال والسيدات بدءاً من يوم 15 أغسطس المقبل للموسم المحلى 2022 / 2023.

وكشف مصدر فى اتحاد الكرة الطائرة مسبقا عن استمرار القيد حتى يوم 30 سبتمبر المقبل لجميع الأندية فى الدرجة الأولى الممتاز .

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مسبقا الأندية ببدء تسجيل اللاعبين للموسم الجديد بدءا من يوم 2 يوليو القادم عدا الدرجة الأولى.

ومن المقرر تسجيل لاعبى منطقة القاهرة فى خلال 11 يوم بدءا من يوم 2 و حتى يوم 21 يوليو .

أما منطقة الجيزة فيبدأ بها التسجيل من 5 يوليو و حتى 21 من نفس الشهر القادم خلال مدة 6 أيام ، بينما فى منطقة الإسكندرية خلال الفترة من 13 و حتى 30 من نفس الشهر.

كما تم تحديد تسجيل مرحلتي تحت 12 سنة بنات و تحت 13 سنة بنين بسبب التصعيد بدءا من يوم 1 وحتى 15 أغسطس بدون غرامة تأخير لجميع المناطق .