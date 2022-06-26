شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يستقر على انطلاق دورى الموسم الجديد أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
ويبدأ مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، قيد لاعبى الدورى الممتاز للرجال والسيدات بدءاً من يوم 15 أغسطس المقبل للموسم المحلى 2022 / 2023.
وكشف مصدر فى اتحاد الكرة الطائرة مسبقا عن استمرار القيد حتى يوم 30 سبتمبر المقبل لجميع الأندية فى الدرجة الأولى الممتاز .
وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مسبقا الأندية ببدء تسجيل اللاعبين للموسم الجديد بدءا من يوم 2 يوليو القادم عدا الدرجة الأولى.
ومن المقرر تسجيل لاعبى منطقة القاهرة فى خلال 11 يوم بدءا من يوم 2 و حتى يوم 21 يوليو .
أما منطقة الجيزة فيبدأ بها التسجيل من 5 يوليو و حتى 21 من نفس الشهر القادم خلال مدة 6 أيام ، بينما فى منطقة الإسكندرية خلال الفترة من 13 و حتى 30 من نفس الشهر.
كما تم تحديد تسجيل مرحلتي تحت 12 سنة بنات و تحت 13 سنة بنين بسبب التصعيد بدءا من يوم 1 وحتى 15 أغسطس بدون غرامة تأخير لجميع المناطق .