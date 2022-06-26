شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. بن شرقى بطل مسلسل الغموض فى الإيجبشيان ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أشرف بن شرقى مسلسل الغموض فى الدورى المصرى فى ظل عدم الاستقرار على وجهته المقبلة حتى الآن سواء بالتجديد مع القلعة البيضاء أو الرحيل، بالرغم من فتح مسئولو الزمالك ملف التجديد بعد انتهاء الفريق من مباراة الأهلي، التى أقيمت فى الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، فى ظل رغبة مسئولو القلعة البيضاء فى حسم ملف تجديد اللاعب، خاصة بعدما تم تقديم عرض جديد يتناسب مع رغبته.

ولكن الغموض يسيطر على اللاعب بعدما نش مؤخرا رسالة غامضة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "ولكم مكانة خاصة في قلبي.. و الله شاهد على ما أقول"، رافقها برموز تعبيرية تشير إلى شعار نادي الزمالك.

ويواصل المغربى بن شرقى بهذه الرسالة إثارة الجدل نحو قراره المقبل ، خاصة أنها جاءت بالوقت الذي انتشرت بعض التقارير التي تؤكد فتح مجلس إدارة الزمالك المفاوضات معه لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

عقد أشرف بن شرقي مع الزمالك سينتهي بنهاية الموسم الحالي، و لكن توجد مفاوضات بين اللاعب و إدارة النادى لحسم الأمر خلال الأيام المقبلة .