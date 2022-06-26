شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد الشاطئية يهزم بورتوريكو فى ختام تحديد مراكز بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب كرة اليد الشاطئية على نظيره بورتوريكو بنتيجة 2/0 فى إطار تحديد المركزين ال 15,16 ببطولة العالم المقامة فى اليونان، لينهى مشواره فى المركز الخامس عشر .

ونجح منتخب كرة اليد الشاطئية فى الفوز بأول مواجهات تحديد المراكز على بورتوريكو بنتيجة 2/0 قبل الخسارة من الإكوادور، ليعود ويفوز على نيوزيلندا بنتيجة 2/0 ليخسر صباح أمس من البرتغال بنتيجة 2 / 1 ثم من نيوزيلندا بنفس النتيجة .

وخسر منتخب مصر جميع لقاءاته فى الدور الأول أمام النرويج والدنمارك وإيران.

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى وائل عبد العاطى مديرا فنيا وإسلام صابر مدربا عاما والدكتور على الشناوى مديرا إداريا والدكتور عصام نور الدين أخصائى علاج طبيعى.

وتضم قائمة أسماء لاعبى منتخب مصر الوطنى فى منافسات بطولة العالم كلاً من: محمد جمال - محمود أحمد بندقية - أحمد سيد سيكو - عمر الفولى - محمود نعمان - عمار الباز - بولا أشرف - عبد الله فاروق - محمد مجدى - جمال صلاح.

يذكر أن منتخبنا الوطنى المصرى للرجال لكرة اليد الشاطئية تأهل لبطولة العالم باليونان بعد أن توج بلقب بطولة أفريقيا لكرة اليد الشاطئية التى أقيمت بالمغرب.