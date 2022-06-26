شكرا لقرائتكم خبر عن 11 لاعبا خارج قائمة الأهلي في مباراة بيراميدز الليلة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب 11 لاعباً عن صفوف فريق النادي الأهلي في مباراته الهامة مساء اليوم ،الأحد، أمام بيراميدز في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر ويغيب، كلاً من ، بيرسي تاو وعلي لطفي ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمار حمدي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني للإصابة كما يواصل محمد محمود الغياب لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة ، كالتالي: ‏‏محمد الشناوي ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف وزياد طارق‏.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الاهلى مع بيراميدز باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ويسعى كلا الفريقين للإطاحة بالآخر خارج البطولة لاستكمال مشواره والتتويج باللقب فى النهاية، ونلقى الضوء على أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية.

مشوار الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر

الأهلي نجح فى الفوز على إنبي بدور الـ16 من نسخة العام الماضي بهدف وحيد، فيما تأهل بيراميدز لربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بتروجت ينتظر الفائز من الأهلى وبيراميدز

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز لمواجهة بتروجت فى نصف النهائي من نسخة كأس مصر الماضية، التى لم تكتمل حتى الآن