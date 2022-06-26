شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحدى بيراميدز فى معركة "تكسير عظام" بكأس مصر.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مباراة يترقبها ملايين من عشاق الكرة المصرية، يواجه فريق الأهلى نظيره بيراميدز فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ويسعى كلا الفريقين للإطاحة بالآخر خارج البطولة لاستكمال مشواره والتتويج باللقب فى النهاية.

الأهلي قد نجح فى الفوز على إنبي في دور الـ16 من نسخة العام الماضي بهدف وحيد، فيما تأهل بيراميدز لربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة الأهلى وبيراميدز لمواجهة بتروجت فى دور نصف النهائى من نسخة كأس مصر الماضية، والفائز فى نصف النهائى سيواجه الزمالك فى نهائى البطولة بعدما أطاح بأسوان بهدفين مقابل هدف.

وأسندت لجنة الحكام بإتحاد الكرة مباراة الأهلى وبيراميدز لطاقم تحكيم أجنبى، بناءً على طلب المارد الأحمر، مكون من الروماني استفان كوفاكس حكماً للساحة ويعاونه مارينسكو فاسيليم فلورين أرتين ميهاي أوفيديو وتشيفوليت أندريه فلورين ، وفي غرفة "الفار"، سيتواجد المجري بوغنار تاماس، ومواطنه بيرك بالاز.

وتحظى مباراة الأهلى وبيراميدز بأهمية كُبرى فى الشارع الكروي المصري لعدة اعتبارات، فى مقدمتها قوة وحساسية مواجهة الفريقين، فالأهلي هو البطل الأكثر تتويجاً بالدوري وكأس مصر، أما بيراميدز فأصبح بمثابة قوة كبرى فى الكرة المصرية وتفوق على الأهلي أكثر من مرة خلال السنوات الماضية بعدما دعّم صفوفه بعدد كبير من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية العالية والمهارات الخاصة، ويضم الفريقان مجموعة من أفضل اللاعبين فى الكرة المصرية حالياً.

من جهته طالب سامى قمصان، المدير الفني المؤقت للنادى الأهلى، لاعبيه باستمرار الروح المعنوية التى ظهرت في مباراة غزل المحلة التى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف فى الدقائق القاتلة من عمر المباراة، مشدداً على ضرورة حصد تذكرة التأهل لنصف نهائي البطولة التي يحمل لقبها، ويستمر غياب 7 لاعبين الأهلى في مباراة الليلة هم عمار حمدى وأكرم توفيق وميكيسونى وحمدى فتحى وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وأيمن أشرف.

وفى المقابل، يدخل بيراميدز بقيادة اليوناني جونيس مباراة الليلة تحت شعار لا بديل عن الفوز للاستمرار فى البطولة التى يحلم بالتتويج بها للمرة الأولى في تاريخه، وشدد جونيس على لاعبيه ضرورة استغلال الحالة الفنية المتراجعة للمارد الأحمر والتي ظهرت جلياً فى مبارياته الأخيرة بالدوري.

ويتسلح بيراميدز بنجومه رمضان صبحى ومحمود وادى وإبراهيم عادل ووليد الكرتى ودونجا.