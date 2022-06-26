ما هو موعد مباراة النجم الساحلي والإفريقي في الدوري التونسي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

في قمة الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري التونسي، يلتقي النجم الساحلي مع نظيره الإفريقي في مدينة سوسة.



ويحتل فريق الإفريقي المركز الرابع برصيد 14 نقطة في ترتيب الدوري التونسي (مرحلة التتويج)، فيما يأتي النجم الساحلي خامسا بـ12 نقطة.

ويتنافس الفريقان على المقعد الثالث المؤهل لكأٍ الكونفدرالية بعدما فقدا الفرصة للمنافسة على اللقب.

المركز الثالث حاليا من نصيب فريق الصفاقسي بـ15 نقطة، الذي سيخوض مباراة قوية أمام اتحاد المنستيري، المنافس مع الترجي على اللقب.

يستقبل فريق النجم الساحلي نظيره الإفريقي في الجولة الأخيرة من الدوري التونسي، مساء الأحد 26 يونيو/ حزيران 2022.

وتنطلق المباراة الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8 مساء بتوقيت ابوظبي.

تبث المباراة عبر قناة النجم الساحلي على قناة اليوتيوب، مع إمكانية نقلها على قناة الكأس القطرية المشفرة.

ترتيب الدوري التونسي - مرحلة التتويج

الترجي - 21 نقطة

الاتحاد المنستيري - 21 نقطة

الصفاقسي - 15 نقطة

الإفريقي - 14 نقطة

النجم الساحلي - 12 نقطة