شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق نهائي بطولة العظماء الثمانية للاسكواش بمشاركة 3 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأحد، منافسات الدور النهائي ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش المقامة في مصر بداية من يوم 21 يونيو الجاري وحتى 26 من نفس الشهر، في ختام منافسات موسم الاسكواش 2021/2022، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالي 200 ألف دولار، والتي يستضيفها مول العرب، بتنظيم أندية وادي دجلة.

وشهد الدور النهائي تأهل 3 لاعبيين مصريين وهم، نوران جوهر المصنفة لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج المصنفة الثانية، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش، كما تأهل النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالمياً للرجال.

وتنطلق المباراة الأولى بمواجهة نوران جوهرونور الشربيني في تمام السابعة والنصف، فيما تقام مباراة الرجال بعد نهائي السيدات مباشرة.

ويحمل مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا، لقب النسخة الأخيرة من بطولة العظماء الثمانية، كما تحمل هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالميا لقب السيدات عن ذات البطولة.