شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستدرج المقاصة بالدوري اليوم في الظهور الثاني للعميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق المصري البورسعيدي نظيره مصر المقاصة في مواجهة مثيرة في انطلاق منافسات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز، وهي المباراة المقرر اقامتها في السابعة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويقبع المصري في المركز الثالث عشر على جدول الترتيب حيث وصل للنقطة 24 بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وأحرز لاعبوه 25 هدفًا واستقبلت شباكهم 30 هدفًا آخر.

ويدخل المصري المباراة منتشيا بالفوز المثيرة الذى حققه الفريق في الجولة الماضية على حساب الجونة بهدف جريندو، في الظهور الأول للعميد حسام حسن، حيث يسعى المدير الفني الجديد لمواصلة صحوته، كما حرص مجلس إدارة النادي المصري، على تحفيز لاعبيه بصرف مكافآت الفوز في المباراة الماضية لتحفيز اللاعبين على استمرار نغمة الانتصارات.

في المقابل يحتل مصر المقاصة المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر 11 مباراة، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلوا 28 هدفا.

وحاول عيد مرازيق المدير الفني لفريق مصر المقاصة، تجهيز لاعبيه لاستعادة نغمة الانتصارات بخوض مباراة ودية أمام المقاولون الثلاثاء الماضي لكنه خسرها أيضا، حيث يعيش الفريق فترة صعبة على صعيد النتائج.