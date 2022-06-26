شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يواجه المغرب فى قمة مثيرة بكأس العرب للصالات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة مدربه هشام صالح، منتخب المغرب فى الرابعة والنصف عصرا بتوقيت السعودية ـ الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة ـ فى نصف نهائي كأس العرب للصالات.

وتأهل منتخب مصر لكرة الصالات لدور الأربعة بعد الفوز على موريتانيا بنتيجة 3 / 2 ببطولة العرب التى تستضيفها السعودية، ليتأهل المنتخب المصرى لمواجهة المغرب، أحرز أهداف منتخب مصر كل مصطفي عيد "هدفين" وهدف عكسي من منتخب موريتانيا.

وتضم قائمة المنتخب، بقيادة هشام صالح ونادر رشاد، 16 لاعبًا لخوض منافسات كأس العرب، وهم: محمود عبد الوهاب، وجمال عبد الناصر، وأحمد فكرى، ومصطفى عيد، وإبراهيم السيد صلاح، وأحمد عبد القادر، ومحمد جمال، ومحمد سعيد لبيب، ومحمد مصطفى كامل، وخالد عبد الله، وطارق أحمد، ومحمد عبد الحميد، ومحمد طلعت فرج، ومحمد فوزى، وعلاء محمود، وعبد الرحمن عيد.

من جهته، أبدى هشام صالح، المدير الفني للمنتخب، رضاه عن مستوى اللاعبين في البطولة خاصة أنها أول احتكاك رسمى للمنتخب منذ عام، كما أن البطولة هى بداية اعداد المنتخب للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا القادمة.