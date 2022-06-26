شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يضع خطة الفوز على الطلائع فى المران الأخير لفيوتشر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى تجمع الفريقين غداً الاثنين، وطالب علي ماهر لاعبي فيوتشر بضرورة مواصلة الانتصارات في الدوري العام دون تراخٍ بعد ضمان التأهل للكونفدرالية، للحفاظ على المركز الرابع في الدوري العام.

ويفتقد فيوتشر لخدمات محمود حمدي حارس مرمى الفريق، في اللقاء المرتقب أمام الطلائع بعد تعرضه للإصابة وغيابه عن التدريبات الماضية للفريق.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 20 هدفا.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت، فى وقت سابق، أن تحدد المشاركين فى المسابقات الأفريقية طبقاً للترتيب الأخير للأندية فى 30 يونيو الجارى، والذى ضمن فيه فيوتشر البقاء فى المركز الرابع.