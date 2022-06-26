شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا فى الجولة الـ23 بالدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا بعدما حقق الفارس الأبيض فوزاً غالياً على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت الأسبوع الماضى بالجولة 22 من الدورى.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

يلتقى الزمالك، مساء الثلاثاء المقبل، مع فريق سيراميكا، باستاد القاهرة الدولى فى التاسعة والنصف مساءً.

ترتيب الزمالك وسيراميكا فى جدول الدوري

ويحتل الزمالك ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 48 نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث فاز فى 15 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 38 هدفا واستقبل 23 هدفا، وفى المقابل يحتل فريق سيراميكا المركز العاشر بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة جمعها من 22 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 11 مباريات وخسر فى 6 مباريات وأحرز لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكهم 26 هدفا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.