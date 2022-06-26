شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. ثنائية أيمن شوقى فى القمة تعلن تتويج الأهلى بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاهلى فوزاً غالياً على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف ليعلن تتويجه بكأس مصر للعام الثانى على التوالى، فى مثل هذا اليوم 26 يونيو 1993 .

أقيمت المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر بين الأهلى حامل اللقب، مع الزمالك بطل الدوري، فى المواجهة رقم 26 للفريقين فى مسابقة كأس مصر، والسابعة عشرة فى نهائى البطولة، فى مواجهة ثأرية لكلا الفريقين، الأهلى فى أسوأ حالاته الفنية بعدما أنهى مسابقة الدورى فى المركز الرابع بصعوبة، ويريد تعويض جماهيره بالحفاظ على اللقب ورد اعتباره أمام غريمه التقليدى الذى فاز فى الدور الثانى بهدف دون رد، أحرزه أيمن منصور.

بينما دخل الزمالك المباراة ساعيا لجمع لقبى الدوري والكأس للمرة الثالثة فى تاريخه، وكذلك رد اعتباره أمام الأهلى الذى أخرجه من قبل نهائى النسخة السابقة بهدفين دون رد سجلهما محمد رمضان، وفى الدور الأول بهدف دون رد سجله محمد رمضان أيضا.

وبقيادة تحكيمية للفرنسى جيرارد ميشيل، تقدم الأهلى بعد مرور 11 دقيقة فقط، عن طريق أيمن شوقي، وتعادل الزمالك عن طريق رضا عبدالعال فى الدقيقة التاسعة من الشوط الثانى ،بينما يتوقع الجميع اللجوء إلى وقت إضافي، الذى يخشاه لاعبو الأهلى وجماهيره بسبب انخفاض المعدل البدني، وتفوق الأبيض بشدة، احتسب الحكم الفرنسى ضربة حرة مباشرة تصدى لها قائد الأهلى طاهر أبوزيد ترتد من صدر حسين السيد حارس الزمالك لتجد المتابع أيمن شوقى الذى يسكنها الشباك ويعلن احتفاظ الأهلى بلقبه للعام الثانى على التوالي.

تشكيل الأهلى فى المباراة النهائية جاء مكونا من: أحمد شوبير، علاء عبدالصادق، محمود صالح، حمادة صدقي، محمد سعد، علاء ميهوب، جمال مساعد، عمرو أنور، أسامة عرابي، أيمن شوقي، محمد رمضان، وأجرى أنور سلامة المدير الفنى للأهلى تغييرين، فى بداية الشوط الثانى دفع بهادى خشبة بديلا لعلاء ميهوب، وفى الدقيقة 20 من الشوط الثانى دفع بطاهر أبوزيد كابتن الفريق بديلا لعمرو أنور.

وبينما كانت تشكيلة الأسكتلندى ديفيد مكاى للمباراة النهائية مكونة من: حسين السيد، حسين عبداللطيف، أشرف قاسم، نبيل محمود، أحمد رمزي، عصام مرعى، إسماعيل يوسف، رضا عبدالعال، النيجيرى إيمانويل إيمونيكي، جمال عبدالحميد، أيمن منصور، وفى بداية الشوط الثانى نزل خالد الغندور بديلا إيمانويل إيمونيكى، وفى الدقيقة 62 نزل عفت نصار بديلا لجمال عبدالحميد.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.