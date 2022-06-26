شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو فى الصدارة.. ترتيب هدافى الدوري قبل انطلاق الجولة الـ23 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز اليوم، الأحد، بمباراة مصر المقاصة مع المصرى البورسعيدى، فيما يواجه الزمالك نظيره سيراميكا، والأهلى مع سموحة فى نفس الجولة.

وحافظ أحمد السيد زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر على صدارة قائمة هدافى الدوري هذا الموسم بعد مرور 22 جولة من المسابقة ويلاحقه على اللقب كل من مابولولو نجم الاتحاد ومروان حمدى نجم سموحة وجون ايبوكا نجم انبى .

جدول ترتيب هدافى الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدفا).

مابولولو "الاتحاد" (10 أهداف).

مروان حمدي "سموحة" (10 أهداف).

جون إيبوكا "إنبي" (9 أهداف).

ترتيب جدول الدورى المصرى قبل انطلاق الجولة 23 للمسابقة

الزمالك 48 نقطة من 22 مباراة

بيراميدز 46 نقطة من 22 مباراة

الاهلى 44 نقطة من 19 مباراة

فيوتشر 39 نقطة من 22 مباراة

سموحة 36 نقطة من 22 مباراة

القنوات الناقلة لمباريات الدورى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.