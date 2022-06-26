شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وبيراميدز اليوم الأحد 26 / 6 / 2022 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الاهلى مع بيراميدز باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ويسعى كلا الفريقين للإطاحة بالآخر خارج البطولة لاستكمال مشواره والتتويج باللقب فى النهاية، ونلقى الضوء على أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

مشوار الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر

الأهلي نجح فى الفوز على إنبي بدور الـ16 من نسخة العام الماضي بهدف وحيد، فيما تأهل بيراميدز لربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بتروجت ينتظر الفائز من الأهلى وبيراميدز

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز لمواجهة بتروجت فى نصف النهائي من نسخة كأس مصر الماضية، التى لم تكتمل حتى الآن.

8 نجوم أبطال فيلم العميل المزدوج بين الأهلى وبيراميدز

محمد مجدى أفشة، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، جون أنطوي، محمد فاروق، شريف إكرامي، وأحمد فتحي، وحسين السيد مارسيلو جميعهم عناصر من أصحاب الخبرات والأسماء الرنانة فى الكرة المصرية، غير أن مباراة اليوم ستشكل تحدياً خاصاً لكل منهم فى مواجهة ناديه السابق سواء الأهلى أو بيراميدز.

تفوق كبير للأجانب فى مواجهة الأهلى وبيراميدز

نجح الأجانب فى تسجيل 6 أهداف فى مواجهات الأهلى وبيراميدز، "كينو وتراوري" لبيراميدز، و"أزارو وبادي وديانج" للأهلي.

عبد الله السعيد هداف مواجهات الأهلى وبيراميدز

عبدالله السعيد هو اللاعب الوحيد الذي تمكن من التسجيل بقميص الفريقين خلال مواجهاتهما، بواقع هدفين للأهلي وهدف لبيراميدز، وهو هداف تاريخى للمواجهات بشكل عام.