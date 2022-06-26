شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات قوية للفراعنة فى ثانى أيام دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الأحد، منافسات قوية للفراعنة فى ثانى أيام دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التى تستضيفها مدينة وهران الجزائرية وتستمر حتى يوم 5 يوليو المقبل، وذلك على صعيد رياضات الكاراتيه والكرة الطائرة والريشة الطائرة والمصارعة وتنس الطاولة والملاكمة والجمباز.

وتشهد منافسات الكاراتيه خوض السباعى ريم أحمد وزن 50 كجم و أحلام حمدى وزن 55 كجم و عمرو علاء وزن 60 كجم و أحمد أيمن وزن 67 كجم و سلمى نسيم فى وزن 61 كجم و عبد الله ممدوح فى منافسات وزن 75 كجم و فريال أشرف فى وزن 68 كجم.

بينما يلتقى منتخب مصر لرجال الطائرة نظيره إيطاليا فى التاسعة والنصف صباحا، وتتنافس السيدات أمام مقدونيا فى الواحدة ظهرا، بينما تشهد منافسات زوجى الريشة الطائرة خوض أدهم حاتم وأحمد صلاح منافسات دور الـ 16، وعلى صعيد السيدات ضحى هانى و نور يسرى.

فيما تشهد منافسات المصارعة مواجهات لكل من، هيثم فهمى وزن 60 كجم وعماد أشرف وزن77 كجم و عبد الرحمن أحمد وزن 67 كجم و نور الدين هانى وزن 87 كجم و عبد اللطيف منيع وزن 130 كجم .

أما الملاكمة فيخوض منافسات اليوم كل من، عصام أمين وزن 63 كجم و عمر خالد وزن 57 كجم وعمر عبد العزيز وزن 69 كجم و مصطفى فهمى وزن 60 كجم وأحمد أسامة وزن 52 كجم.

كما تبدأ اليوم منافسات تنس الطاولة، حيث يخوض منتخب الرجال أول لقاء فى تمام الحاديو عشر صباحا و منتخب السيدات فى تمام الثانية عشر ظهرا ، بينما تقام اليوم تصفيات الأجهزة الفردى جمباز حيث يلعب كلا من ، زينة إبراهيم و جنا هانى و جنا عادل و جنا ابو الحسن و نور أمير.

وتشارك مصر فى الدورة بعدد 19 رياضة مختلفة ، باجمالى 183 لاعب ولاعبة ، مقسمين إلى 114 لاعب و 63 لاعبة فى ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3 3x والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية. واعتذر عن المشاركة اتحادات السباحة والدراجات وكرة القدم.